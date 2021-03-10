В Приморье возбудили дело о халатности при строительстве детсадов

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности при строительстве детских садов во Владивостоке по национальному проекту "Демография" возбудили по материалам прокурорской проверки, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что в период с 2018 по 2019 год муниципальное казенное учреждение "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" и коммерческие организации заключили муниципальные контракты на строительство детских дошкольных образовательных учреждений в г. Владивостоке на сумму 586,5 млн рублей со сроками исполнения в 2019-2020 годы. В связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны заказчика за выполнением работ и непринятием мер по устранению недостатков в проектной документации социально-значимые объекты до настоящего времени не построены и не введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Кроме того установлено, что при фактическом выполнении подрядными организациями дополнительных работ изменения в проектную документацию не вносились. Это причинило администрации Владивостока ущерб на сумму более 43 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Владивостока.