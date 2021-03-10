Суд в Подмосковье приговорил соучастника убийства следователя МВД к 9,5 года колонии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Красногорский городской суд Московской области приговорил соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной к 9,5 года колонии общего режима. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним. "Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на сумму 1 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Молодой человек состоял в организованной преступной группе, созданной для совершения убийства старшего следователя по особо важным делам следственного управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника полиции Евгении Шишкиной. Организатор преступной группировки привлек подростка, не сообщив ему какую должность занимает Шишкина, а тот в свою очередь - Абдулазиза Абдулазизова, который забрал из тайника оружие в лесополосе в Балашихе. 10 октября 2018 года Абдулазизов в поселке Архангельское городского округа Красногорск дважды выстрелил в Шишкину. От ранений она умерла на месте. Абдулазизов был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.