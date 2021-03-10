В Удмуртии участники разбойного нападения и двойного убийства получили реальные сроки

ИЖЕВСК, 10 марта. /ТАСС/. Верховный суд Удмуртской Республики приговорил двух участников разбойного нападения и двойного убийства в Ижевске и их пособника к лишению свободы в колонии строгого режима. Об этом в среду сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

В июне 2019 года в Ижевске в своей квартире были убиты 44-летний предприниматель и его 22-летний сын, злоумышленники похитили деньги и имущество потерпевших на сумму свыше 30 млн рублей. По подозрению в совершении преступления были задержаны четыре человека, один из них был осужден в сентябре 2020 года.

"Приговором суда Георгию Баранову назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на 23 года в исправительной колонии строгого режима, Игорю Рогозину - в виде 9 лет в колонии строгого режима, Олегу Юрьеву - 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе, отметив, что судом также частично удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда. Юрьев, который находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

В январе в Верховном суде Удмуртии присяжные признали Баранова виновным в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, а также в разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших, Рогозина - в разбое в особо крупном размере, Юрьева - в пособничестве в разбое. В судебных заседаниях Баранов и Рогозин признали свою вину только в совершении хищения. Заслуживающим снисхождения присяжными признан только Рогозин.

Судом установлено, что в июне 2019 года Баранов и Рогозин по наводке знакомого проникли в квартиру предпринимателя, где Баранов сначала напал на сына бизнесмена, избил его, связал и задушил, а потом избил и задушил вернувшегося хозяина квартиры. Затем оба злоумышленника похитили имущество и деньги потерпевших на общую сумму свыше 30 млн рублей и скрылись на автомобиле с водителем Юрьевым. Юрьев возил подсудимых по городу для слежки, привез и увез с места преступления, получил за это от Баранова 100 тыс. рублей вознаграждения.

Один из пособников преступления, который оказался родственником погибших, в сентябре 2020 года был приговорен к шести годам колонии строгого режима. Осужденный предложил напасть на квартиру, помог разработать план нападения, но сам в разбое участия не принимал и убийство не планировал. Один из участников преступления 18 июня был задержан и заключен под стражу, позднее задержали второго злоумышленника. Еще двое участников преступления были задержаны в Белоруссии и экстрадированы в Россию в январе 2020 года.