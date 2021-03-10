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Два человека погибли и двое пострадали при столкновении трех автомобилей в Сочи

Среди погибших - ребенок

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло на автодороге "Обход города Сочи", в результате чего погибли два человека и двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

"На автодороге "Обход города Сочи" водитель, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota. От удара автомобиль Toyota отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров Toyota, один из которых - несовершеннолетний", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с травмами госпитализированы водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир. Движение на участке дороги, где произошла авария, ограничено, оно организовано по альтернативной дороге.

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