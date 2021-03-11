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Уголовное дело о подлоге возбудили из-за злоупотреблений при строительстве ветки БАМ

Организации, осуществлявшей строительные работы, излишне перечислили свыше 3,5 млн рублей

ЧИТА, 11 марта. /ТАСС/. Следователи по результатам проверки Байкальской транспортной прокуратуры возбудили уголовное дело о служебном подлоге при приемке работ по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Забайкальском крае, сообщается в четверг на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что должностным лицом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала открытого акционерного общества "РЖД" (ДКРС-Иркутск) при приемке выполненных работ внесены заведомо недостоверные сведения об объемах произведенного строительства. В результате организации, осуществлявшей работы, излишне перечислены денежные средства на сумму свыше 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, речь идет о строительстве двухпутной вставки на перегоне Сюльбан - Наледный.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн грузов. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год к 2024 году.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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