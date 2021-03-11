Роспотребнадзор подтвердил заражение семи человек птичьим гриппом в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области подтвердило заражение семи человек птичьим гриппом на птицефабрике в Ахтубинском районе, где в декабре 2020 года был выявлен очаг инфекции. Случаев передачи контактным лицам не зафиксировано, сообщили в региональном управлении в ответ на запрос ТАСС.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о подтверждении учеными центра "Вектор" первого случая инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). Им заразились семь россиян на птицефабрике на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. Регион не назывался. Как сообщали в пресс-службе губернатора Астраханской области, у семи сотрудников ООО "Птицефабрика "Владимировская" наблюдалось легкое недомогание, информация о заражении не подтверждалась.

"Согласно отчетам, представленным Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, в носоглоточных мазках от людей выявлено наличие генетического материала (РНК) вируса гриппа А субтипа Н5, в сыворотках крови людей выявлено семь положительных результатов к высокопатогенному вирусу гриппа А/Н5N8. Общее количество контактных лиц с семью сотрудниками, в материале которых выявлен генетический материал (РНК) вируса гриппа А, - 24 человека. За контактными установлено медицинское наблюдение. По данным медицинской организации, случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии за весь период наблюдения среди сотрудников птицефабрики и членов их семей не зарегистрировано", - говорится в ответе.

На птицефабрике был введен 120-дневный карантин. За это время продезинфицировали производственные корпуса, помещения, оборудование и территория предприятия.

"На 30 декабря 2020 года завершены мероприятия по сбору и уничтожению трупов павшей и бескровно убитой птицы. На 1 марта 2021 года завершены мероприятия по проведению дезинфекции на территории очага. Запуск "Птицефабрики Владимировская" - в апреле 2021 года", - уточнили в Роспотребнадзоре.