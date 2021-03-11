Открытое горение в здании в Коврове рядом с заводом им. Дегтярева ликвидировано

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании рядом с заводом им. Дегтярева в Коврове во Владимирской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Ликвидировано открытое горение на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Труда, дом 1, поступила в 05:03. К моменту прибытия пожарных на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составляла 300 кв. м, позже она выросла до 800 кв. м. В 08:15 пожар был локализован.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, в результате пожара пострадала кровля, а также второй и третий этажи здания. По предварительной версии, пожар начался в техническом подвале, распространение огня происходило по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам. Тушение осложняла низкая температура воздуха. Сообщение о пожаре поступило путем срабатывания автоматической пожарной сигнализации, пострадавших и погибших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области ТАСС уточнили, что возгорание произошло на производстве завода, где выпускается несколько видов продукции, в том числе лакокрасочная. "Работников из этого здания сейчас распустили", - добавили в региональном главке МЧС.

В новость внесены изменения (09:20 мск) - добавлены подробности.