{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге поезда проезжают станцию метро "Маяковская" без остановки из-за задымления

В данный момент ведется поиск источника задымления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Поезда петербургского метрополитена проезжают без остановки станцию "Маяковская" Невско-Василеостровской ("зеленой") линии по технической причине. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале подземки.

"С 08:31 по техническим причинам поезда проследуют станцию "Маяковская" "на проход", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", на станции произошло задымление. По словам собеседника агентства, в настоящее время службы выявляют его источник.

Около станций метро "Маяковская" и "Площадь Восстания" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга стоят около шести машин аварийно-спасательной службы метрополитена, скорой помощи и МЧС, передает корреспондент ТАСС.

Станция метро "Маяковская" расположена между станциями "Гостиный двор" и "Площадь Александра Невского" в центре Санкт-Петербурга. В настоящее время вестибюль станции метро "Маяковская" закрыт на капремонт. Вход и выход на станцию во время ремонта осуществляется через вестибюли станции "Площадь Восстания", с которой станция соединена тоннельным переходом.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Открытое горение в здании в Коврове рядом с заводом им. Дегтярева ликвидировано
Сведений о пострадавших нет
Читать полностью