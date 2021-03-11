{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Африканец пытался за взятку провести через Внуково людей с поддельными документами

Граждане одной из африканских стран следовали через территорию России транзитом, отметили в Центре общественных связей ФСБ
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Гражданин одной из африканских стран задержан при попытке дать взятку пограничнику в аэропорту Внуково и провести через контроль пятерых своих соотечественников с поддельными документами. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции. При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", - сообщили в ФСБ. Он рассчитывал за деньги организовать беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками. Они следовали транзитом через территорию России с поддельными документами.

В ФСБ сообщили, что Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"). В отношении африканца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Теги
Россия
В Москве задержан мужчина, похитивший у пенсионерки 2,3 млн рублей под видом полицейского
Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению
Читать полностью