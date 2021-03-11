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Три человека погибли в результате стрельбы в штате Техас

Как сообщает The New-York Times, подозреваемого идентифицировать пока не удалось

ТАСС, 11 марта. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы, открытой на автомобильной парковке в городе Хьюстон (штат Техас).

"Четверо получили огнестрельные ранения. Трое погибли. Один [пострадавший] доставлен в местную больницу", - говорится в публикации местной полиции, размещенной в четверг на ее официальной странице в Twitter. Информация о состоянии раненого не приводится.

Как сообщает газета The New-York Times, подозреваемого идентифицировать пока не удалось, мотивы стрельбы не установили.

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