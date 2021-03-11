Суд отказался отпускать по УДО осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ Докучаева

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы не стал рассматривать просьбу адвоката бывшего оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева, осужденного на шесть лет колонии строгого режима за государственную измену, который просил освободить его подзащитного условно-досрочно от отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, куда ранее поступило соответствующее ходатайство.

"Отказано в принятии", - сказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Московский окружной военный суд - 2-й Западный военный суд - 10 апреля 2019 года признал Докучаева виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Осужденный лишен звания майора. В ходе предварительного следствия Докучаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Согласно официальным данным судебной статистики, за шпионаж или госизмену в России за полгода в 2019 году осуждены пять человек. За весь 2018 год по этим статьям были осуждены 8 человек, включая четырех иностранцев, за 2017 год - шесть человек, в том числе два иностранца. Гораздо больше лиц, согласно судебной статистике, получили судимость за неосторожное обращение со сведениями, составляющими гостайну.