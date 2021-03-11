Пожар в Калиновке локализован на площади почти 1,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар, охвативший автосервис, административное здание и 22 автомобиля в подмосковной деревне Калиновка, локализован на площади почти 1 700 кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Около 12:23 объявлена локализация пожара на площади 1 670 кв. м. Огнем охвачены автосервис, административное здание и 22 автомобиля", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России ТАСС подтвердили информацию о том, что пожар локализован. "Пожар локализован, площадь - 1 670 кв. м. Горят уже 22 автомобиля, [их] габаритность устанавливается", - сказали в главке.

Информация о пожаре поступила в 11:04 мск. Первоначальная площадь составила 300 кв. м, позже она увеличилась до 1 200 кв. м. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.