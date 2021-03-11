Открытое горение в автосервисе в Калиновке ликвидировано

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной Калиновке, где огонь охватил автосервис, административное здание и 22 автомобиля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 12:47 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Как отметил старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Московской области Андрей Веретенников, тушение пожара проводится по второму (повышенному) номеру сложности. "В результате пожара автосервис выгорел по всей площади, частично выгорело административное здание, также выгорели 22 автомобиля на площади 70 кв. метров на открытой площадке", - добавил он. Всего, по его словам, к тушению пожара привлекались 65 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 48 человек и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Информация о пожаре в автосервисе поступила в 11:04 мск. Его первоначальная площадь составила 300 кв. метров, позже она увеличилась до 1 200 кв. метров. Локализовать распространение огня пожарным удалось на площади 1 670 кв. метров. В результате пожара повреждены 22 автомобиля, которые находились на открытой площадке автосервиса, а также стоящее рядом административное здание. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.