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Неизвестный "заминировал" все школы и детсады Люберец

Специалисты проводят проверку

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Все школы и детские сады Люберец проверяют после сообщения об угрозе взрывов, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По электронной почте поступило сообщение о "минировании" всех детских садов и школ в Люберцах. Эта информация будет проверена", - сказал собеседник агентства.

Письмо пришло на почту в подмосковный главк МЧС. Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах нерегулярно поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти. Все они оказывались ложными.

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