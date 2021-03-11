Неизвестный "заминировал" все школы и детсады Люберец

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Все школы и детские сады Люберец проверяют после сообщения об угрозе взрывов, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По электронной почте поступило сообщение о "минировании" всех детских садов и школ в Люберцах. Эта информация будет проверена", - сказал собеседник агентства.

Письмо пришло на почту в подмосковный главк МЧС. Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах нерегулярно поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти. Все они оказывались ложными.