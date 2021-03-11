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В МВД подтвердили задержание мужчины, который захватил заложницу в Северодвинске

В ведомстве также сообщили, что злоумышленник сам сдался полиции. У него был изъят обрез охотничьего ружья с патронами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который удерживал сотрудницу микрокредитной компании в Северодвинске, он сам сдался правоохранителям, пострадавших нет.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Злоумышленник сдался. У него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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