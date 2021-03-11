В МВД подтвердили задержание мужчины, который захватил заложницу в Северодвинске

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который удерживал сотрудницу микрокредитной компании в Северодвинске, он сам сдался правоохранителям, пострадавших нет.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Злоумышленник сдался. У него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.