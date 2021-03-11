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В Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение в жилом доме

Из дома эвакуировали 56 человек

ТАСС, 11 марта. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Южно-Сахалинске на площади 600. кв. м, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"В 15:27 мск [объявлена] ликвидация открытого горения на площади 600 кв. м", - сказали в управлении.

Из дома были эвакуированы 56 человек. Пострадавших нет. В 13:30 мск поступило сообщение о возгорании четырехэтажного многоквартирного жилого дома на Сахалинской улице. Первый пожарный расчет прибыл через две минуты.

Для жильцов дома развернут пункт временного размещения вместимостью 72 человека. Для обогрева и доставки людей в ПВР прибыли три автобуса.

В новость были внесены изменения (16:59 мск) - добавлены подробности

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