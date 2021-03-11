Главу департамента Нацбанка Молдавии задержали по делу о хищении €1 млрд

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Глава одного из департаментов Национального банка Молдавии (НБМ) был задержан в четверг после обысков в рамках дела о хищении €1 млрд из банковской системы страны. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

"Обыски были проведены дома и в офисе бывшего спецадминистратора Banca de Economii, который также возглавляет один из департаментов НБМ. Он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. <…> Следственные мероприятия связаны с делом о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении.

В прошлом году по данному делу задерживались шесть человек, в том числе бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.