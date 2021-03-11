Уголовное дело возбудили после загрязнения реки под Липецком и массовой гибели рыбы

ТАСС, 11 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Усманки в Липецкой области, из-за чего в заповеднике в соседней Воронежской области массово погибла рыба. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") в связи с загрязнением реки, повлекшем гибель биоресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце 2020 года в реке Усманке в Липецкой области выявили массовую гибель рыбы, в том числе на ее участке протяженностью около 3 км по территории Воронежского государственного биосферного заповедника. По данным директора заповедника Анатолия Тарасова, ущерб от гибели рыбы только в одном из плесов превысил 110 млн рублей. В ходе проверок в стоках в Усманку от очистных сооружений "Липецкоблводоканала" и от теплиц компании "Овощи Черноземья" инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявили превышение в 100 раз предельно допустимой концентрации меди, а также фосфор-иона - в 60 раз, цинка - в 40 раз, марганца - в 30 раз, фенола - в 19 раз, железа - в 14 раз, нитрит-иона - в 11,25 раза, нефтепродуктов - в 6 раз.

Как ранее сообщал ТАСС, за выявленные нарушения инспекторы Росприроднадзора оштрафовали "Липецкоблводоканал" на 702,5 тыс. рублей, предприятие "Овощи Черноземья" - на 550 тыс. рублей. Свою проверку также начала прокуратура по Липецкой области.