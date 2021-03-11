Калининградское управление ФСИН опровергло применение насилия к осужденной за госизмену

ТАСС, 11 марта. Управление ФСИН по Калининградской области опровергло сообщения в СМИ о применении физического насилия к Антонине Зиминой, осужденной за госизмену и находящейся в СИЗО. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

"Информация, опубликованная в СМИ, об избиениях, применении специальных средств и якобы неподобающем поведении сотрудников по отношению к Антонине З., содержащейся в калининградском следственном изоляторе, не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства к жительнице региона никогда не применялись", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что отец осужденной Константин Зимин пожаловался в областную прокуратуру на регулярные избиения дочери в СИЗО.

В сообщении также отмечается, что 9 марта 2021 года Зимина в связи с появлением сообщений в СМИ прошла медицинское освидетельствование, "которое не выявило каких-либо телесных повреждений, следов применения электрошокера или других специальных средств". Она находится "в следственном изоляторе в условиях, соответствующих всем требованиям действующего законодательства, медицинская помощь оказывается в полном объеме".

Ведомство также отмечает, что сама осужденная с жалобами по поводу условий содержания или неправомерных действий сотрудников не обращалась. С начала 2021 года следственный изолятор посещали уполномоченный по правам человека в Калининградской области, члены Общественной наблюдательной комиссии региона и представители областной прокуратуры. "С их стороны осуществлялись мероприятия для проверки распространяемых недостоверных фактов", - отмечается в сообщении регионального УФСИН.

Сам Константин Зимин сообщил ТАСС, что обратился с жалобой в прокуратуру области на физическое давление в отношении дочери в изоляторе. "В жалобах и обращениях в прокуратуру мы назвали фамилии [сотрудников, оказывающих давление]", - сказал Зимин, отметив, что дочь жалуется на тяжелые условия содержания, постоянные обыски, лишение сна, физическое воздействие. Вся информация, по его словам, передана в надзорное ведомство.