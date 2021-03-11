Виновника ДТП с тремя погибшими в Новгородской области приговорили к 8,5 года колонии

ТАСС, 11 марта. Житель Новгородской области приговорен к лишению свободы на восемь с половиной лет в колонии общего режима по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла семья из трех человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Он [житель Новгородской области] признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев с лишением на 2 года права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 21 июля 2020 года обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу автодороги Великий Новгород - Псков, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП от телесных повреждений скончались водитель легкового автомобиля, его супруга и 17-летний сын.

Отмечается, что обвиняемый не учел факторы, влияющие на обеспечение безопасной управляемости транспортного средства, и не смог выбрать безопасную скорость движения.