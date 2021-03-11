Пожар в автосервисе в Калиновке потушили

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в Калиновке, где огонь охватил автосервис, административное здание и 22 автомобиля, полностью потушен. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

"В 18:40 объявлена ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в автосервисе поступила в 11:04 мск. Его первоначальная площадь составила 300 кв. метров, позже она увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. Локализовать распространение огня пожарным удалось на площади 1 тыс. 670 кв. м.

В результате пожара автосервис выгорел по всей площади, частично выгорело административное здание, также сгорели 22 автомобиля. Причины пожара устанавливаются.