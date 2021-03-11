Злоумышленник ранил ножом двух мужчин у ТЦ в Подмосковье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который во время конфликта ранил ножом двух мужчин у торгового центра в Подмосковье. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

"11 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Ленинском городском округе Московской области возле торгового центра двое мужчин получили телесные повреждения. Полицейские, прибыв на место, установили, что у них произошел конфликт с третьим мужчиной, в ходе которого он нанес им ножевые ранения", - сказал собеседник агентства.

Нападавший скрылся с места происшествия. "В данный момент принимаются меры для розыска и задержания злоумышленника. Проводится проверка", - добавили в ГУ МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел возле торгового центра Vegas.