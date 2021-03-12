СК предъявил обвинение бизнесменам в даче взятки алтайскому министру здравоохранения

ТАСС, 12 марта. Следственные органы СУ СК РФ по Республике Алтай предъявили обвинение в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику двум руководителям компаний - гражданину Казахстана и жительнице Новосибирска. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном СКР.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай 28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя первый обвиняемый был заключен под стражу, в отношении второй избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. По версии следствия, в период с июля 2020 по февраль 2021 года обвиняемые, являясь руководителями двух коммерческих организаций, передали министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику взятку в размере 13 млн рублей за заключение госконтрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики. При совершении преступления гражданин Казахстана разработал сложную схему, в том числе регистрировал подконтрольные организации на подставных физических лиц.

Преступления выявили и пресекли благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников УФСБ России по Республике Алтай. По уголовному делу правоохранители проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В офисах коммерческих организаций в Новосибирске провели обыски, допрашиваются свидетели.

Как сообщалось, следователи в Республике Алтай возбудили сразу несколько уголовных дел против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и его помощник получали взятки за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за общее покровительство и "способствование их победам" в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики. Взятки на общую сумму около 4,6 млн рублей также предназначались для обеспечения последующего беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты. Коваленко и Туюнчеков были задержаны 10 марта, 11 марта суд арестовал их до 9 мая.

Назначение врио министра

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов, на период следственных действий и до назначения нового руководителя Минздрава Республики Алтай временное исполнение обязанностей возложено на заместителя министра Анну Григорян. "Министерство и подведомственные учреждения работают в штатном режиме", - добавил он.

В новость были внесены изменения (08:50 мск) - добавлена информация о назначении врио министра здравоохранения республики.