В Симферополе водитель намеренно сбил полицейского и провез его на капоте машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в Симферополе двух подозреваемых, которые провезли на капоте автомобиля оперуполномоченного уголовного розыска, пытавшегося остановить их после конфликта с персоналом кафе, сообщается в пятницу на сайте МВД по Крыму.

В одном из кафе в центре города двое мужчин попытались сбежать, не расплатившись по счету на сумму более 20 тыс. рублей. Случайным свидетелем инцидента оказался сотрудник уголовного розыска.

"Участники конфликта сели в автомобиль BMW и попытались начать движение. Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре автомобиль задержали сотрудники ГИБДД в нескольких кварталах от места происшествия. В иномарке находились двое мужчин: 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. Они были в состоянии алкогольного опьянения.

"В отношении водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Назначена служебная проверка, материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения.