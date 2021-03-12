Муниципального депутата из Ленобласти задержали по подозрению в торговле оружием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Муниципального депутата из Лодейнопольского района Ленинградской области, а также двух его подельников задержали и предъявили обвинение в торговле и изготовлении оружия. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным управлением СК РФ по Ленинградской области депутату Лодейнопольского муниципального района и иным лицам предъявлено обвинение в двух эпизодах преступной деятельности, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и по одному эпизоду ч. 2 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

В ходе 22 обысков, которые провели оперативники ФСБ, следователи и сотрудники главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дома у задержанных изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тыс. боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия. СК также распространил видео с обысков, на котором показаны изъятые двуствольные ружья, пистолеты, патроны, а также автомат Калашникова и автоматический карабин М4, который используется армией США.

Следователи считают, что депутат и двое его подельников совместно с пока неустановленными гражданами купили в Ленинградской области финский пистолет-пулемет Suomi M-1, который использовался во время Советско-финляндской войны, а также переделанный револьвер системы Нагана и более 100 патронов. "После этого сбыли огнестрельное оружие и боеприпасы гражданину, за что получили денежное вознаграждение в сумме свыше 220 тыс. рублей", - отметили в СК.

Также следователи считают, что обвиняемые причастны к переделке холостого пистолета-пулемета в боевой и последующей его продаже. Имя депутата в СК не уточнили, всем фигурантам дела суды уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанным депутатом является Олег Майдаков. По данным сайта администрации Лодейнопольского муниципального района, депутат избран от "Единой России". Он также является главой фермерского хозяйства по разведению гусей и выращиванию овощей, корнеплодов и грибов. Двое других задержанных проживают в Санкт-Петербурге. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.