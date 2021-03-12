Адвокат заявил, что Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, о его местонахождении в настоящее время защите неизвестно. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Где он находится, пока не знаем", - сказал Кобзев.

Навальный признан мировым судом Бабушкинского суда Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие, по версии обвинения, "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Как пояснили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, это будет одна из колоний в Центральном федеральном округе.

Мосгорсуд изменил постановление Симоновского суда в отношении Навального, в срок отбывания наказания зачтено время его пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части постановление оставлено без изменений. Кобзев сообщал, что с учетом решения Мосгорсуда его подзащитному предстоит провести в колонии немногим более 2,5 года.