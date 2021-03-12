Обвиняемый в растрате по делу братьев Магомедовых Грибанов предстанет перед судом в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следствие завершило расследовать дело бывшего заместителя начальника отдела АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова, его материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, "следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела АО "Объединенная зерновая компания". Он обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере, а также в участии в преступном сообществе. Предварительное расследование завершено, сегодня уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу".

В министерстве не уточнили личных данных обвиняемого. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет именно о Грибанове.

"Следствием установлено, что фигурант являлся участником криминальной схемы, организованной братьями Магомедовыми - руководителями холдинга ООО "Группа "Сумма". Он обвиняется в растрате средств АО "Объединенная зерновая компания" при заключении договоров купли-продажи сельскохозяйственной продукции в период с 2012 по 2013 год. Сумма ущерба составила более $20 млн, которые были выведены в зарубежную компанию, подконтрольную соучастникам противоправной деятельности", - отметили в МВД.

В пресс-центре добавили, что ранее следственным департаментом МВД России было окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении еще одного предполагаемого соучастника преступного сообщества. Ему также предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере и участии в организованном преступном сообществе (ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 210 УК РФ).

"Фигурант в полном объеме признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях и дал следствию показания, изобличающие руководителей и участников криминальной организации. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении двух предполагаемых организаторов и 23 участников противоправной деятельности продолжается. Десять обвиняемых объявлены в международный розыск, судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в МВД.

Дело братьев Магомедовых

Основными обвиняемыми по делу считаются Зиявудин и Магомед Магомедовы, еще четыре фигуранта дела обвиняются по статьям 210, 160 и 159 ("Мошенничество") УК РФ. Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма". По версии следствия, в 2010-2016 годах по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.