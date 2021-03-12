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В Подмосковье бетономешалка опрокинулась на две легковые машины

Водитель грузовика погиб

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Водитель бетономешалки на трассе в Подмосковье не справился с управлением и опрокинулся на две легковые машины, в результате ДТП он погиб, еще два человека пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 13:45 на 18-м км автодороги А-107 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель грузовой бетономешалки не справился с управлением и опрокинулся на две легковые машины: Peugeot и Volkswagen. В результате ЧП водитель грузовика погиб, два человека, которые в момент аварии находились в легковых автомобилях, пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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