В Подмосковье бетономешалка опрокинулась на две легковые машины

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Водитель бетономешалки на трассе в Подмосковье не справился с управлением и опрокинулся на две легковые машины, в результате ДТП он погиб, еще два человека пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 13:45 на 18-м км автодороги А-107 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель грузовой бетономешалки не справился с управлением и опрокинулся на две легковые машины: Peugeot и Volkswagen. В результате ЧП водитель грузовика погиб, два человека, которые в момент аварии находились в легковых автомобилях, пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.