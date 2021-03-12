Суд оставил без изменений приговор фигурантам дела о пытках Макарова в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Ярославский областной суд оставил без изменений приговор Заволжского районного суда Ярославля в отношении 13 фигурантов дела о пытках заключенного Евгения Макарова в местной исправительной колонии №1, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор оставить без изменений", - сказала судья.

Заволжский суд 19 ноября 2020 года оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении Макарова. Кроме того, 11 фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы.

Представитель потерпевшего Ирина Бирюкова намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Дело о пытках в колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела. Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил Ефремову наказание до трех с половиной лет колонии.

Рассмотрение дела в отношении бывшего начальника по воспитательной части ИК-1 Ярославля Ивана Калашникова, страдавшего онкологическим заболеванием, было приостановлено. В феврале 2021 года стало известно, что Калашников умер.