СК возбудил дело о взятках в отношении сотрудника таможни в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело против сотрудника областной таможни по подозрению в получении взяток. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте Северо-Западного следственное управление на транспорте СК РФ.

"Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Калининградской областной таможни по факту получения взяток, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности Управления ФСБ России по Калининградской области и СПК Калининградской областной таможни.

По данным СК, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года сотрудник Калининградской областной таможни получал взятки на общую сумму не менее 55 тыс. рублей. По предварительной договоренности с директором коммерческой фирмы, он представлял последнему сведения, содержащиеся в Центральной базе данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов и содержащие налоговую тайну, на различных юридических лиц. Ведется следствие.