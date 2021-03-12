Экс-директора учреждения в Петербурге арестовали по делу о растрате при обслуживании дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО бывшего директора городского дорожного предприятия "Центр" Геннадия Фомина, задержанного после обысков по уголовному делу о растрате при обслуживании дорог. Об этом сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Геннадию Фомину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), сроком по 30 апреля", - говорится в сообщении.

Суд также арестовал до 30 апреля предполагаемого подельника Фомина, предпринимателя Юрия Чернокозинского. Он также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Ранее в главке МВД по городу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что полиция задержала двух подозреваемых по делу о растрате бюджетных средств при обслуживании дорог в Санкт-Петербурге, еще одного отпустила под обязательство о явке.

До этого в региональном ГУ МВД рассказали, что в городе была проведена серия обысков по уголовному делу о присвоении или растрате (статья 160 УК РФ). Следователи полагают, что организатором преступной схемы стал бывший директор городского госпредприятия, который, используя свои связи, заключил фиктивный договор на уборку тротуаров. В качестве соучастников он привлек коммерсантов. Работы по уборке, как считают следователи, выполнены не были, однако бюджетные деньги на сумму около 9,5 млн рублей были получены участниками и обналичены.

Как уточнили в полиции, уголовное дело было возбуждено после проверки Росфинмониторинга. В ходе обысков у фигурантов дела было изъято около 5 млн рублей.