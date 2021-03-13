Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном доме на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 07:35 поступило сообщение о возгорании по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом 9. Происходит возгорание в одной из квартир на шестом этаже, а также на балконах седьмого и восьмого этажей 16-этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.

В ходе тушения пожара были спасены 14 человек, включая четверых детей. Из горевшей квартиры пожарные вынесли двух человек и передали медикам. Одного человека спасти не удалось, второй был реанимирован.

В 08:49 пожар был потушен, его площадь составила 50 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.