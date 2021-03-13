Спасатели эвакуировали более 40 человек из-за пожара в ТЦ Сыктывкара

СЫКТЫВКАР, 13 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре "Народный" в Сыктывкаре. Из горящего здания спасатели эвакуировали 40 человек, еще двое спасены. Об этом в субботу ТАСС сообщили в МЧС Республики Коми.

"Информация о пожаре в торговом центре поступила в субботу в 09:27. По прибытии установлено, что произошло возгорание на втором этаже торгового центра "Народный". На данный момент пожар потушен, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 40 человек, еще двое спасены", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 80 кв. м. На месте работало около 19 единиц техники и более 50 человек. Специалистам предстоит установить причины возгорания.