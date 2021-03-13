В Москве на улице обнаружили девочку без верхней одежды

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на улице двенадцатилетней девочки без верхней одежды. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, утром 13 марта на улице Кухмистерова обнаружена двенадцатилетняя девочка, которая находилась без сопровождения взрослых. Она была без верхней одежды", - сказали в прокуратуре. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, пропавшего ребенка с ограниченными возможностями здоровья обнаружили сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве. Девочка замерзла, была напугана, не ориентировалась на местности и не могла ничего пояснить правоохранителям. "Сотрудники Росгвардии отвели девочку в служебный автомобиль, где она согрелась, отвезли в территориальное отделение полиции и вызвали медиков. Позже в правоохранительные органы обратились родители девочки, которые сообщили, что она вышла из дома, пока все спали. Ребенка благополучно передали родителям", - сообщили в Росгвардии.

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