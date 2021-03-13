Вылетевший из Кавминвод самолет вынужденно сел в поле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в поле около села Левокумка после вылета из аэропорта Кавказских Минеральных Вод, сообщила в субботу пресс-служба ведомства. Пострадавших в результате происшествия нет.

"Самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин (Волгоградская область) совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе. На борту находились два члена экипажа. Повреждений воздушного судна и жертв нет", - говорится в сообщении.