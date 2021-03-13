Parisien: полиция Франции задержала двух подростков, планировавших совершить теракты

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали двух человек, планировавших совершить теракты на территории страны. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, речь идет о подростках 17 и 18 лет. Один был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), другой - в Марселе (департамент Буш-дю-Рон).

Как отмечает газета, задержанные уже предстали перед судьей по делам о терроризме. Им предъявлены обвинения в "организации преступного сообщества с целью терроризма". Согласно данным следователей, один из подростков был участником Telegram-канала, в котором высказывались идеи радикального характера. Другой, по информации правоохранителей, с помощью социальных сетей поддерживал контакт с джихадистами.

Как ранее сообщил национальный координатор разведслужб Франции Лоран Нуньес, с 2017 года французские спецслужбы предотвратили больше 30 терактов, два из них - в прошлом году.

Осенью прошлого года во Франции произошла серия террористических атак. В конце октября вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. Тогда погибли три человека. В тот же день полицейские в Авиньоне застрелили человека, угрожавшего прохожим ножом. За две недели до этого в пригороде Парижа радикальный исламист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. В Елисейском дворце признали, что террористическая угроза во Франции остается высокой.