В Приморье инспектор ДПС погиб в результате автомобильной аварии

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Инспектор ДПС погиб в результате автомобильной аварии во Владивостоке. Об этом сообщается в воскресенье на сайте территориального управления МВД.

"Сегодня в районе улицы Маковского, д. 126 в направлении города Артема по левому ряду двигался автомобиль Toyota Carina под управлением гражданки 1945 года рождения, которая при перестроении столкнулась с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением и наехал на инспектора ДПС и припаркованные транспортные средства. В результате пострадал старший инспектор ДПС, который позже скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников аварии. По предварительной информации, 22-летний водитель Toyota Prius ехал с превышением допустимой скорости.

Следственный комитет начал доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").