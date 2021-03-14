В Северной Осетии пресекли каналы сбыта крупных партий наркотиков

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Каналы сбыта крупных партий опасных наркотиков и сильнодействующих веществ пресечены в Северной Осетии, задержаны трое местных жителей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания провели успешную спецоперацию по ликвидации каналов сбыта наркотиков посредством тайников-закладок. По подозрению в сбыте наркотических средств задержаны трое местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, один из закладчиков - ранее судимый 50-летний житель Владикавказа. Мужчина был задержан с поличным во дворе многоквартирного дома в момент, когда собирался сделать тайники с наркотиком. В ходе досмотра полицейские изъяли у него шприцы с готовым к употреблению раствором героина. При обыске в доме задержанного полицейские обнаружили шприцы с наркотиком примерно на 30 разовых доз.

"Второй задержанный - 25-летний местный житель, который специализировался на распространении гашиша также посредством закладок. Злоумышленника задержали на одной из улиц города, при себе у него обнаружили 10 свертков с гашишем. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обследовали дом, где изъяли расфасованный и готовый к сбыту гашиш, рассчитанный примерно на 150 разовых доз", - сообщается в пресс-релизе.

Третий наркоторговец - 61-летний житель Владикавказа. Мужчина продавал запрещенные вещества клиентам в своей квартире. В момент очередного сбыта он был задержан полицейскими. Оперативники также обследовали дом задержанного, обнаружили и изъяли свыше 30 капсул "Лирики" и трамадола.

Все задержанные арестованы. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("Попытка сбыта наркотических средств в крупном размере") и по ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере"). Им грозит до 20 лет лишения свободы.