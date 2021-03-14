В Якутии в результате столкновения большегруза с микроавтобусом пострадали восемь человек

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Авария произошла утром в воскресенье на автодороге "Вилюй" в Нюрбинском районе Якутии, в результате пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

"Предварительно установлено, что на 791-м км автодороги "Вилюй" водитель автомашины FAW, следовавший из города Нюрба в сторону села Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь. Со слов водителя большегруза, он включил аварийную световую сигнализацию. В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiace, за рулем которой находился водитель 1967 года рождения, а в салоне - девять пассажиров, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении.

Микроавтобус следовал из села Аллага Сунтарского района в Якутск. Отмечается, что ширина проезжей части на данном участке дороги составляет 10 м. "Судя по величине тормозного пути - около 200 м, - скорость микроавтобуса была высокой, вследствие чего водитель своевременно не увидел стоящее на дороге транспортное средство, а предпринятая попытка остановить машину не позволила избежать столкновения", - добавили в ведомстве.

Травмы различной степени тяжести получили восемь человек - семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Дети не пострадали. Водитель в тяжелом состоянии находится в реанимации. В ведомстве отметили, что водитель перевозил пассажиров, не имея лицензии и других разрешительных документов.

"Проведенное освидетельствование на состояние опьянения выявило у водителя грузовика 0,19 мг этанола при предельно допустимом показателе - 0,16. Со слов мужчины, он употреблял спиртные напитки предыдущим днем. Несмотря на минимальное превышение в результате анализа на алкоголь он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ", - сказали в управлении.

Как добавили в пресс-службе Минздрава Якутии, после осмотра два человека были доставлены в Нюрбинскую центральную районную больницу. "Госпитализированы двое - один мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, женщина с переломом нижней конечности - в общей палате", - сказали в Минздраве.

В новость внесены изменения (15:04 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава.