Пять человек, включая двух детей, погибли в ДТП под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

"Сегодня вечером около 19:00 (17:00 мск) на 48-м км дороги Екатеринбург - Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, двое из них дети. Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся во встречном направлении", - сказал он.

Водитель и все пассажиры Kia умерли до прибытия скорой помощи. Дети, находящиеся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности, уточнил Горелых.

"По данному факту представителями МВД проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - добавил он.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пояснили, что авария произошла рядом с селом Мезенское в Заречном городском округе. Прокуратура также взяла на контроль проведение доследственной проверки.

В новость внесены изменения (19:54 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.