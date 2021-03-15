Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали девять подростков с отравлением

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Девять подростков с пищевым отравлением попали в больницы со спортивной базы в поселке Краково Раменского городского округа Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"На спортивной базе девять подростков в возрасте 14-16 лет почувствовали себя плохо. С признаками пищевого отравления их доставили в больницы", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подростков направили в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский. Причины случившегося выясняются.