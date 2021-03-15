Возбуждено дело о халатности по факту гибели девочки, подавившейся едой в детдоме в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти девочки, подавившейся во время обеда в детском доме "Наш дом" на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следствие считает, что сотрудники детдома, зная о наличии у воспитанницы диагноза "умственная отсталость", сопровождающегося отсутствием жевательного рефлекса при приеме пищи, ненадлежаще исполнили свои должностные обязанности и допустили прием девочкой твердой пищи", - сказал собеседник агентства. Пятнадцатилетняя девочка погибла в свой день рождения, 11 марта, подавившись едой во время обеда в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом".