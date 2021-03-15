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Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

Еще один человек пострадал, у него тяжелые ранения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в ДТП на западе Москвы, где автомобиль столкнулся с разделительным ограждением, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"Сегодня около 13:00 на Ленинском проспекте, у дома 156, произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и один тяжело ранен", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Госавтоинспекции, Hyundai двигался в сторону области по проспекту и врезался в разделительное ограждение. На месте работают сотрудники ведомства, устанавливаются причины аварии.

"Движение на Ленинском проспекте затруднено на 2,4 км в сторону области из-за ДТП", - сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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