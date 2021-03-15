Экс-банкир Кузьмин получил девять лет колонии по делу о выводе более 40 млрд рублей из РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина, признав его виновным в выводе более 40 млрд рублей с использованием подложных документов и создании преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год со штрафом в размере 1 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Суд также поддержал позицию государственного обвинителя и конфисковал у Кузьмина 235 500 рублей и €1 100, ювелирные изделия, автомобили Mercedes и Toyota, а также два мотоцикла. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.

В суде установлено, что Кузьмин с июня 2013 года по май 2014 года, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО "КБ "Европейский экспресс" на банковские счета нерезидента - АО "КБ "Молдиндконбанк". При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей. Банк был лишен лицензии ЦБ в ноябре 2014 года.

В Генпрокуратуре напомнили, что ранее судами также вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников этих преступлений, с которыми также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Так, 11 марта Тверской суд Москвы приговорил топ-менеджера Молдиндконбанка Елену Платон к 10 годам лишения свободы, у нее конфисковано $497 500, а Пресненский районный суд ранее приговорил Александра Григорьева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

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