Следователи возбудили дело после аварии, оставившей без воды 424 тыс. человек в Саратове

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, как в Саратове произошла коммунальная авария, оставившая без воды порядка 424 тыс. человек. Кроме того, в некоторых домах отключили отопление, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В ночь на 25 февраля в Саратове в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения перебои с водой наблюдались в 2 726 жилых домах разной этажности с населением 424 тыс. человек. По данным администрации города, в связи с аварийной ситуацией были также отключены несколько котельных, без отопления остались порядка 200 многоквартирных домов и 20 объектов социальной сферы.

"По факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей должностными лицами ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" и ПАО "Т Плюс", возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2017 года между администрацией Саратова и ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" было заключено концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Саратова. Инвестиционной программой была предусмотрена модернизация насосной станции водопроводного комплекса №3, в том числе замена запорной арматуры (задвижек). Однако данные обязательства компания не выполнила. Произошло разрушение одной запорной арматуры.

"Причиной этого могло стать перемерзание оборудования вследствие отсутствия отопления в помещениях. В процессе ремонта произошло разрушение еще 12 запорных арматур. Было принято решение об остановке насосной станции и приостановлении подачи холодного водоснабжения в жилые дома", - поясняется в сообщении.

Отмечается, что из-за отсутствия воды была остановлена работа пяти котельных, обслуживаемых ПАО "Т Плюс". "При этом аварийный запас воды, позволяющий длительное время поддерживать работу опасных производственных объектов, не был обеспечен, подвоз воды жителям своевременно не был организован. Температурный режим в жилых помещениях и детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях не соответствовал требованиям", - говорится в сообщении.