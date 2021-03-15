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Причиной пожара на парковке в центре Москвы стало короткое замыкание

Площадь пожара составила 10 кв. м

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Короткое замыкание привело к пожару в помещении пятиэтажной парковки в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На парковке на улица Подвойского было загорание обшивки потолка из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 10 кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорание ликвидировано.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре на улице Подвойского, владение 5/19, поступила в 18:36 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже наземного паркинга. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что пострадали два человека.

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Россия
Пожар на парковке в центре Москвы возник во время работ по утеплению потолка
В результате пожара пострадали два человека
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