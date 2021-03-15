Три человека спасены на пожаре в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Три человека спасены на пожаре, который охватил шесть балконов на двух этажах и три квартиры многоэтажного жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 18:03 мск. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Инициативная, дом 7, корпус 2, где происходило возгорание шести балконов на 11 и 12 этажах 12-этажного жилого дома, огонь частично ушел в три квартиры", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что общая площадь пожара составила 25 кв. м. "Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 12 этажа были спасены три человека. Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в ГУ МЧС.

В данный момент пожар потушен.