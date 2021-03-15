Пожар на парковке в центре Москвы возник во время работ по утеплению потолка

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту пожара на территории многоуровневого паркинга в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, возгорание возникло во время работ по утеплению потолка.

В понедельник вечером на улице Подвойского возник пожар в подсобном помещении на втором этаже парковки. В результате пострадали два человека. Пожар ликвидирован на площади 10 кв. метров. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стало короткое замыкание, горела обшивка потолка.

"По предварительным данным, 15 марта на территории объекта проводились технические работы по утеплению потолка, в ходе которых произошло возгорание. Есть пострадавшие", - отметили в прокуратуре.

В ходе проверки, которую проводит Пресненская межрайонная прокуратура, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране труда.