Пожар на парковке в центре Москвы ликвидирован

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пожар в подсобном помещении на парковке в центре Москвы ликвидирован, два человека пострадали. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 18:58 пожар на улице Подвойского, владение 5/19, ликвидирован на площади 10 кв. м. Возгорание происходило в подсобном помещении на втором этаже. Два человека покинули здание самостоятельно, [они] осматриваются медиками", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Подвойского поступила в 18:36 мск. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стало короткое замыкание, горела обшивка потолка помещения.