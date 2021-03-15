AP: в Сан-Диего автомобиль совершил наезд на прохожих

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (АР) со ссылкой на данные местной полиции.

В общей сложности, как указывает АР, пострадали не менее девяти человек. Двое из них направлены в больницу в критическом состоянии. Ранее телекомпания NBC сообщала о восьми пострадавших.

Полиция задержала водителя автомобиля. Им оказался 71-летний мужчина, который, по данным АP, мог находиться за рулем в состоянии опьянения.

В районе, где был совершен наезд, расположен один из местных университетов. Агентство также отмечает, что там насчитывается большое количество бездомных.

В новость были внесены изменения (21:49 мск) - меняется источник, приводятся новые данные о числе погибших и пострадавших.